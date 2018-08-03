В аэропорту Хельсинки загорелся самолет с пассажирами

В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, который готовился вылететь в Прагу, эвакуировали после появления дыма на борту. Как сообщает газета Helsingin Sanomat, инцидент произошел около 16.00, когда самолет чешских авиалиний, который должен был лететь в Прагу, двигался по взлетно-посадочной полосе, но еще не взлетел.

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и запаниковали.

«В салоне было небольшое количество дыма, а когда его стало больше, пассажиры начали волноваться и спрашивать, что случилось. Позже бортпроводники приказали людям покинуть самолет по надувному трапу», — рассказал один из пассажиров.

На месте происшествия работают полиция и пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.

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