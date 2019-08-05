В аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов из-за протестов и забастовки

Более 100 авиарейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за протестов и общегородской забастовки, сообщают гонконгские СМИ со ссылкой на администрацию аэропорта.
Ранее сообщалось, что в аэропорту будет функционировать только одна взлетно-посадочная полоса.
По данным СМИ, к настоящему времени в аэропорту уже отменены более 100 вылетов и прилетов, в основном это рейсы авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.
Администрация аэропорта в опубликованном заявлении сообщила, что в понедельник «обстоятельства» могут отразиться на работе аэропорта и посоветовала пассажирам ехать в аэропорт только после того, как время их рейса подтверждено.
В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города.
Критики акции заявляют, что такое масштабное нарушение работы во всех сферах бизнеса — от ресторанов до авиации — нанесет огромный ущерб международной репутации Гонконга, который гордится своей стабильностью и мировым уровнем сервиса. Требования протестующих остаются прежними, они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.