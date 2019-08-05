В аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов из-за протестов и забастовки

По данным СМИ, к настоящему времени в аэропорту уже отменены более 100 вылетов и прилетов, в основном это рейсы авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.

Администрация аэропорта в опубликованном заявлении сообщила, что в понедельник «обстоятельства» могут отразиться на работе аэропорта и посоветовала пассажирам ехать в аэропорт только после того, как время их рейса подтверждено.

В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города.