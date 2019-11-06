В аэропортах Турции применяется новая система обслуживания пассажиров

В аэропортах Турции применяется новая система обслуживания для пассажиров с детьми и беременных женщин. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что указанные пассажиры будут иметь особый статус в аэропортах Турции, они не будут стоять в очередях во время паспортной регистрации, как на внутренних, так и на международных рейсах.

Отметим что, в январе-сентябре 2019 года перевозки пассажирским авиатранспортом в Турции сократились на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 161,259 миллиона пассажиров.

За указанный период 2019 года три основных аэропорта Турции — Сабихи Гекчен, Эсенбога и Антальи в целом перевезли 66,536 миллиона пассажиров.