В администрации Зеленского отрицают окончание процедуры обмена пленными

Администрация президента Украины Владимира Зеленского опровергла сообщения СМИ об окончании процедуры обмена пленными между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале офиса утром в пятницу, 30 августа.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности», — утверждается в сообщении.

Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Детальніше: https://t.co/AgDuvsCo7L — Офіс Президента (@APUkraine) August 30, 2019

«Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и множественные «источники», — отметили далее в администрации Зеленского, заодно призвав «понимать последствия дезинформации», назвав ее «игрой с эмоциями общества». В администрации пообещали: «Когда взаимный обмен удерживаемыми лицами завершится, офис президента сообщит об этом по официальным каналам».