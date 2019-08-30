В администрации Зеленского отрицают окончание процедуры обмена пленными

Администрация президента Украины Владимира Зеленского опровергла сообщения СМИ об окончании процедуры обмена пленными между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале офиса утром в пятницу, 30 августа.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности», — утверждается в сообщении.

«Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и множественные «источники», — отметили далее в администрации Зеленского, заодно призвав «понимать последствия дезинформации», назвав ее «игрой с эмоциями общества». В администрации пообещали: «Когда взаимный обмен удерживаемыми лицами завершится, офис президента сообщит об этом по официальным каналам».

| 2019-08-30T13:31:23+00:00 30 августа 2019, 14:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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