В администрации Гонконга заявили, что радикальные протестующие держат общество в страхе

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что действия радикальных протестующих держат общество в страхе, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции. А в пятницу началась новая волна — многотысячные акции протеста — после того, как Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

В субботу Кэрри Лам раскритиковала радикальные действия протестующих и заявила, что они наполовину парализовали Гонконг и держат всех в страхе. Правительство специального района намерено решительно пресекать такие действия, добавила она. (РИА Новости)