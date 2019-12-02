В администрации Эрдогана рассказали о покупке второго полка С-400

Дата приобретения Турцией второго полка российских систем ПВО С-400 является «исключительно техническим вопросом», заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.
«Дата приобретения второго комплекта С-400 является исключительно техническим вопросом. Думаю, это случится не слишком поздно», — сказал он.
Ранее генеральный директор «Рособороэкспорта» Александр Михеев сообщил в интервью РИА Новости, что контракт по опциону на С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году.
| 2019-12-02T13:04:46+00:00 2 декабря 2019, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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