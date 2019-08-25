В Абхазии стартовало голосование на президентских выборах

В Абхазии 25 августа началось голосование на выборах президента республики, передает ТАСС.

Как сообщил представитель ЦИК Республики Абхазия, избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 мск. По его словам, от каждого кандидата на участке присутствует наблюдатель. Всего в республику прибыли более 100 международных наблюдателей.

Как сообщалось ранее, на выборах главы Абхазии в качестве международных наблюдателей впервые присутствуют  депутаты из Германии, Европарламента и Китая.

Президентские выборы в стране проводятся в седьмой раз c 1994 года. В этом году голосование было намечено на 21 июля. Однако в мае оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения и стала требовать перенести выборы, поскольку один из кандидатов заболел. Нынешний президент Рауль Хаджимба пошел на встречу  оппозиции.

В выборах участвуют девять кандидатов. Для победы в первом туре необходимо набрать больше половины голосов избирателей (aif.ru)

| 2019-08-25T10:47:01+00:00 25 августа 2019, 11:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss