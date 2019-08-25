В Абхазии стартовало голосование на президентских выборах

В Абхазии 25 августа началось голосование на выборах президента республики, передает ТАСС.

Как сообщил представитель ЦИК Республики Абхазия, избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 мск. По его словам, от каждого кандидата на участке присутствует наблюдатель. Всего в республику прибыли более 100 международных наблюдателей.

Как сообщалось ранее, на выборах главы Абхазии в качестве международных наблюдателей впервые присутствуют депутаты из Германии, Европарламента и Китая.

Президентские выборы в стране проводятся в седьмой раз c 1994 года. В этом году голосование было намечено на 21 июля. Однако в мае оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения и стала требовать перенести выборы, поскольку один из кандидатов заболел. Нынешний президент Рауль Хаджимба пошел на встречу оппозиции.

В выборах участвуют девять кандидатов. Для победы в первом туре необходимо набрать больше половины голосов избирателей (aif.ru)