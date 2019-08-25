В Абхазии предрекли второй тур на так называемых президентских выборах

В Абхазии прошли выборы так называемого президента страны. Об этом TACC сообщил действующий президент республики Рауль Хаджимба.

По его словам, предварительные данные по голосованию не позволяют выявить очевидного лидера так называемой президентской гонки. «Пока все [кандидаты идут] вровень», — заявил «глава» государства.

Кандидат Аслан Барциц подчеркнул, что второй тур неизбежен. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.

По данным ЦИК, явка превысила 56 процентов, выборы признаны состоявшимися. Нарушений на голосование не зарегистрировано.

Свои кандидатуры на пост «президента» выдвинули девять человек, в том числе и Хаджимба. Также в выборах участвуют бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии «Акзаара», бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб (lenta.ru)