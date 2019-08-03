В 90% всех пожаров на юге Франции виноваты люди

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что два человека подозреваются в причастности к пожарам в департаменте Гар на юге Франции, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu.
«Факторы расследования свидетельствуют, что они могут быть ответственными», — заявил Кастанер в ходе пресс-конференции.
Радиостанция отмечает, что оба подозреваемых были задержаны, однако вскоре отпущены.
Ранее сообщалось, что пожарные всю ночь боролись с несколькими очагами природных пожаров в департаменте Гар на юге Франции, сумев их локализовать, однако огонь все еще может возобновиться из-за неблагоприятных погодных условий.
| 2019-08-03T16:44:45+00:00 3 августа 2019, 17:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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