В 2020 году начнется бурение на «Шах Дениз»

В 2020 году начнется разведочное бурение глубокозалегающих горизонтов месторождения «Шах Дениз». Об этом, как передает Trend, сказал в четверг региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

Джонс отметил, что данное месторождение весьма важно не только для Азербайджана, но и для всего региона.

Джонс также отметил важность проекта «Центрально-Восточный Азери», добавив, что добычу продукцию планируется начать в 2023 году и по прогнозам, с месторождения будет добыто около 300 миллионов баррелей нефти.

| 2019-05-30T13:39:53+00:00 30 мая 2019, 15:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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