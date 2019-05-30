В 2020 году начнется бурение на «Шах Дениз»

В 2020 году начнется разведочное бурение глубокозалегающих горизонтов месторождения «Шах Дениз». Об этом, как передает Trend, сказал в четверг региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

Джонс отметил, что данное месторождение весьма важно не только для Азербайджана, но и для всего региона.

Джонс также отметил важность проекта «Центрально-Восточный Азери», добавив, что добычу продукцию планируется начать в 2023 году и по прогнозам, с месторождения будет добыто около 300 миллионов баррелей нефти.