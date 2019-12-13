В 2020 году Азербайджанские железные дороги внедрят услугу беспилотных такси

Проект по внедрению услуги беспилотных транспортных средств ASAN Railway для обеспечения небольших пассажирских и грузовых перевозок на железных дорогах, а также безопасной поездки в регионы, будет реализован в качестве пилотного проекта в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте (Служба ASAN) Ульви Мехтиев, комментируя подписанный сегодня между АЖД и ООО İdrak Texnoloji Transfer меморандум о взаимопонимании по проекту ASAN Railway.

По его словам, для реализации проекта разрабатывается очень серьезная концепция безопасности: «После всех испытаний к концу 2020 года будет готов и запущен в качестве пилотного проекта первый прототип».

«Производство будет организовано здесь, вплоть до деталей поезда, проект будет реализован и в других странах», — сказал он.

У.Мехтиев добавил, что пассажирские и грузовые перевозки по железной дороге выполняются через определенные интервалы: «В эти интервалы люди смогут воспользоваться услугами такси. Такой проект реализуется в Японии. В то же время, железнодорожная сеть Азербайджана расширяется. Реализуются международные проекты Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг, Восток-Запад, то есть сеть железных дорог Азербайджана превращается в глобальный хаб. Эту сеть надо эффективно использовать. ASAN Railway — это уникальный проект, реализуемый Азербайджаном».