В 2019 году Украина планирует прямые закупки комплексов Javelin

Украина планирует начать закупки противотанковых ракетных комплексов Javelin в США по прямой программе уже в 2019 году. Об этом в пятницу на информационный запрос агентства УНН сообщили в Минобороны страны.

«Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств)», — цитирует агентство ответ военного ведомства.

Сколько комплексов планирует закупить Киев, не анонсируется. (ТАСС)

| 2019-09-13T14:30:15+00:00 13 сентября 2019, 15:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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