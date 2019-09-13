В 2019 году Украина планирует прямые закупки комплексов Javelin

Украина планирует начать закупки противотанковых ракетных комплексов Javelin в США по прямой программе уже в 2019 году. Об этом в пятницу на информационный запрос агентства УНН сообщили в Минобороны страны.

«Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств)», — цитирует агентство ответ военного ведомства.

Сколько комплексов планирует закупить Киев, не анонсируется. (ТАСС)