В 2019 году пиратство нанесло урон Италии более чем на €400 млн

В 2018 году ВВП Италии лишился €455 млн из-за пиратской продукции. Об этом сообщает Broadband TV News со ссылкой на исследование Pointer Brand Protection.

Как отмечается, за прошедший год в итальянской республике было зафиксировано 578 млн случаев использования пиратского контента, из них 22 млн — относятся к продукции спортивного характера, что на 52% выше по сравнению с 2017 годом.

При этом страна лишилась €203 млн налоговых поступлений.

Ранее сообщалось, что в Rambler Group назвали действенный способ борьбы с пиратским контентом.

gazeta.ru