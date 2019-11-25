В 2019 году 17 тысяч граждан Армении получили российское гражданство

Число иностранных граждан, получивших российское гражданство в 2019 году, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, передает «Известия».

Согласно данным Росстата и МВД, в январе-сентябре текущего года иностранцам было выдано 285 тысяч паспортов, что на 48% больше, чем в тот же период 2018 года.

Согласно опубликованным данным, российские паспорта за этот период получили 17 тысяч граждан Армении.

Абсолютным лидером среди получивших гражданство России стали граждане Украины (146 тысяч человек). Далее следуют граждане Казахстана (35 тысяч), Таджикистана (30 тысяч), Армении (17 тысяч), Узбекистана (14 тысяч), Молдавии (11,5 тысяч).