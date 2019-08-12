В 2,2 раза вырос товарооборот между Азербайджаном и Ираном

За первые шесть месяцев 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос в 2,2 раза. Об этом сказал министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпесенд, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По его словам, за полугодие выросло число иранских предприятий, которые работают в Азербайджане.

«Сегодня в Азербайджане функционирует уже 1371 иранская компания», — сказал министр.

Дежпесенд отметил, что Нефтчалах продолжает работу совместный ирано-азербайджанский завод по производству автомобилей, продукция которого реализуется как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

В Пираллахинском парке высоких технологий продолжается строительство фармацевтического завода.

Министр добавил, что Иран и Азербайджан — две соседние и дружественные страны, которые активно сотрудничают в сфере транспорта, энергетики и сельского хозяйства.