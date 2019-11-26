Ужин Зурабишвили и новый символ протестов в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера спокойно ужинала в теплом уютном кафе «Салобие Биа» (фасольная) на улице Мачабели в сотне метров от проспекта Руставели, где в холодный ноябрьский вечер проходила многотысячная протестная акция с требованием провести в следующем году парламентские выборы по пропорциональной системе вместо смешанной.

Узнавшие об этом от журналистов телеканала «Мтавари» активисты попытались попасть в заведение, чтобы выразить протест госпоже президенту, которая, по их мнению, спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции, так как ее не интересует политический кризис в стране. Естественно, им помешала президентская охрана. Тогда они выстроились перед кафе, стали свистеть и скандировать «Рабы!» и, фактически, заблокировали заведение. Одна из протестующих настойчиво просила персонал открыть дверь, чтобы «пригласить президента на соленые огурцы и джонджоли» — соленья, с которыми обычно подают лобио.

Президент смогла покинуть кафе спустя только час, после того, как полиция выставила оцепление возле дверей, а участников акции и прессу оттеснили от входа. Зурабишвили пришлось практически эвакуировать из здания. Заметьте, применять слезоточивый газ или водометы для выдворения президента не пришлось. В отличие от площади на проспекте Руставели, где сегодня утром властям понадобились сотни робокопов с щитами, дубинками и машина-водомет, чтобы расчистить путь в здание парламента для депутатов. Да-да, около 05.00 холодного зимнего утра, при температуре воздуха около минус трех градусов власть санкционировала применение против участников акции протеста на Руставели водометы. Более того, несмотря на минусовую температуру, им запретили ночью жечь костры. Полиция в течение нескольких часов после начала пикетирования проводила обыски активистов, осматривая их сумки и одежду, чтобы пресечь попытки принести на акцию дрова. Но голь на выдумки хитра. По сообщениям грузинских СМИ, участники акции грелись игрой в мяч, танцами и горячими чаем и кофе. Ну не стоит забывать и про согревающий несогласных с действиями властей изнутри огонь, который вопреки всем запретам и силовым методам продолжает поддерживать в них дух борьбы за демократию и за свое будущее. Грузинский политолог Гела Васадзе назвал полено новым «символом протеста в Грузии». А образ трех красивых молодых девушек, несущих поленья на заклания, окончательно дополнял картину. Полицейские же, бегающие за несущими дрова участниками акции, вызывали только неприятие и чувство стыда. В этой ситуации за участников акции заступилась Народный защитник Нино Ломаджария — она расценила изъятие у митингующих дров и железных бочек как нарушение закона. Омбудсмен написала об этом на своей странице в фейсбуке, отметив, что подобные действия полиции незаконно ограничивают права на собрания и манифестации.

А вот «ужин президента» в кафе всего в 5 минутах ходьбы от места проведения акции протеста, судя по публикациям в грузинской прессе, пока вызвал неприятие только у самих протестантов. И их реакция вполне понятна. С одной стороны, тот факт, что глава государства ужинает с еще одной дамой в обычном кафе, посетителями которого были и рядовые граждане, вывод о чем можно сделать по опубликованным снимкам, вызывает, как минимум, уважение к ее персоне. Не многие президенты ведут себя настолько просто и демократично, а во многих странах даже министров нельзя увидеть в заведениях общепита, да еще, если там есть и другие посетители. Но с другой стороны, президент Грузии за десять дней с начала протестных акций в Тбилиси лишь однажды прокомментировала политический кризис, вызванный провалом реформы избирательного законодательства. Тогда Зурабишвили призвала оппозицию и власти найти общий язык и воздержаться от обострения ситуации. Одновременно она подчеркнула, что это «не конец демократии». Молчание президента и ее отстраненность от политических процессов и вызвали закономерный протест активистов. От родившейся и выросшей во Франции, всю жизнь проработавшей в европейских институтах, политика с западным мышлением Зурабишвили, грузинский народ ожидает демократичности не только при посещении общественных мест, но и активного выражения своей позиции по вопросам конституционных изменений и высказывания отношения к протестному движению и к действиям полиции. Применение водометов и силовой разгон акции никак не вяжется с претендующим на демократию лицом грузинской власти, тем более что, как заявил лидер «Новой Грузии» Гиоргий Вашадзе, целью акции перед зданием парламента было «дать знать всему миру и всей Грузии о нашей мирной акции», в то время как власть проводит парламентскую сессию и «постыдно распределяет депутатские кресла» в сопровождении робокопов.

И эту задачу оппозиции выполнить удалось. Пленарное заседание грузинского парламента, в ходе которого прошло голосование по кадровым изменениям – выборам вице-спикеров и председателей комитетов, состоялось при усиленной охране полиции.

Отметим, что должности в парламенте стали вакантными после того, как 12 депутатов подали в отставку в знак протеста. Их протест был вызван срывом голосования по конституционным изменениям в связи с переходом на пропорциональную избирательную систему в 2020 году.