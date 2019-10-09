Уже скоро незастрахованным вкладчикам вернут по 10 тыс долларов

Начиная с 16 октября по линии Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF) начнется процесс компенсации вкладов незастрахованным кредиторам одиннадцати обанкротившихся банков, говорится в недавнем сообщении этой структуры.

В частности отмечается, что получить назад свои деньги смогут не все, а только физические лица, чьи вклады не превышают установленной суммы в размере 17 тыс. манатов. Выплаты будут осуществляться через филиалы Kapitalbank.

«Выплаты стартуют по требованиям, не превышающим $10 тыс. (17 тыс. манатов)», — говорится в сообщении фонда. Остальные незащищенные вкладчики находящихся в процессе ликвидации банков — юридические и физические лица будут дожидаться своей очереди. Здесь надо оговориться, что в очереди на получение денег незастрахованные кредиторы седьмые по счету, т.е. последние. А потому на вопрос — вернут ли деньги по всем незащищенным банковским вкладам, специалисты кредитно-финансовой сферы выражают сомнения.

Между тем уже сообщалось, что компенсация вкладов до $10 тыс. осуществляется в форме уступки Фондом страхования вкладов собственного права первой очереди на получение денег упомянутой группе вкладчиков. Для этого ранее ликвидатор обратился в Бакинский апелляционный суд, и высшее судебное учреждение поддержало намерение этой структуры. Таким образом, необеспеченные депозиты физических лиц будут выплачены в одиннадцати банках-банкротах, включая Atrabank, Royalbank, Kredobank, Zaminbank, Bank of Azerbaijan, Кавказский банк развития, Bank Standard, Yunayted Kredit Bank, Technikabank, Demirbank и Gəncəbank.

Как уже говорилось выше, компенсация вкладов будет осуществляться в Kapitalbank, а более подробную информацию об этом Фонд страхования вкладов представит уже в скором времени. «Общественность будет проинформирована о сети филиалов ОАО Капиталбанк и документах, необходимых в связи с процедурой возвращения кредиторской задолженности физическим лицам», — сообщили в структуре. По предварительным оценкам, будут компенсированы незастрахованные вклады 52 тыс. человек.