Узеир Джафаров: «Совместные учения могут нам пригодиться»

В Азербайджане стартовали совместные учения с Грузией и Турцией «Eternity-2019» с компьютерной поддержкой.

В ходе учений, которые состоят из теоретической и практической частей, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов. Учения будут проводиться как в Центре военных игр Вооруженных Сил, так и в полевых условиях.

В комментарии # военный эксперт Узеир Джафаров сказал, что это командно-штабные учения.

«Они проводятся в Центре военных игр Вооруженных Сил в Министерстве обороны Азербайджана. Только на следующем этапе начнутся военные учения, которые, как и в предыдущие годы, проводились в Азербайджане, затем Турции и Грузии. Эти учения важны для нас, так как мы совместно отрабатываем вопросы, которые могут нашим странам сильно пригодиться в разных условиях», — сказал он.

По его словам, тут возможны и операции, например, в рамках освобождения азербайджанских территорий или просто для выполнения региональных задач.

«Так как турецкая сторона отвечает за вооруженные силы Грузии в подготовке вступления в НАТО, для грузинской стороны эти учения очень важны. Хотя, как мы видим, некоторые силы в Грузии активно выступают против военного сотрудничества с Турцией и Азербайджаном. Как бы там ни было, эти учения пройдут на высшем уровне», — добавил он.

Эксперт также отметил, что в азербайджанском Центре военных игр имеется все последнее оборудование и все возможности для отработки планированных и даже не планированных разных военных ситуаций.

«По моей информации, когда данный центр создавался, турецкая сторона дала некоторые рекомендации: там готовится командный состав наших вооруженных сил. Эти учения будут продолжаться до 6 сентября, но они, в основном, носят виртуальный характер. Продолжение этих учений будет проводиться уже в конкретных полевых условиях», — резюмировал он.