Узбекский телеканал отключен за безнравственность

Министерство информационных технологий и коммуникаций Узбекистана приостановило работу самаркандского телеканала STV.

Как передает «Московский комсомолец», также строго предупрежден ташкентский телеканала Sevimli за нарушение сразу нескольких государственных законов — о СМИ, о государственной молодежной политике, о защите детей от информации, вредящей их здоровью.

Мониторинг работы телеканалов выявил фильмы и клипы, содержащие сцены безнравственности и насилия, и также противоречащие национальному менталитету и наносящие ущерб морально-нравственному воспитанию молодежи.

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