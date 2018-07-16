Узбекистан в силовом треугольнике

Центральная Азия все время была для России проблемным регионом. Несмотря на довольно тесные экономические связи с Казахстаном и Кыргызстаном сложностей хоть отбавляй.

Москва очень недовольна американским транзитом через Казахстан в Афганистан с использованием портов Курык и Актау на Каспийском море. Договоренность об этом была достигнута еще в прошлом году во время январского визита в Вашингтон президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В марте парламент страны одобрил закон «О ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан». А в мае Нурсултан Назарбаев подписал его.

Основной транзит грузов для операции США и НАТО в Афганистане идет через Пакистан. Однако конфликт США с этой страной, разразившийся после того, как Дональд Трамп обвинил Исламабад в невыполнении союзнических обязательств и пособничестве терроризму, заставил Вашингтон искать альтернативные пути доставки в Афганистан.

Как сказал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, специальные грузы из Азербайджана будут поступать через Каспийское море в порты Курык и Актау, далее по железной дороге в Узбекистан, а затем в Афганистан.

Для Москвы договоренности союзной Астаны с Вашингтоном стали неприятным сюрпризом. В Кремле считают, что все это нужно американцам для присутствия на Каспии. Еще один неприятный аспект в том, что Казахстан не консультировался с Россией и даже не поставил ее в известность о достигнутых договоренностях и о принятых законах. Об этом в Кремле узнали из сообщений прессы.

Случай с американским транзитом является только одним звеном в изменившейся политике государств Центральной Азии, что в наиболее концентрированном виде проявляется в Узбекистане. Это ключевое и самое населенное государство региона. Оно занимает исключительно важное геостратегическое положение, так как граничит со всеми центральноазиатскими государствами, а также с Афганистаном.

Узбекская власть всерьез озабочена привлечением иностранных инвестиций. В мае президент Шавкат Мирзиеев во время визита в США заручился поддержкой Дональда Трампа по вопросу вступления в ВТО. Были подписаны меморандумы о намерениях с американскими компаниями и Всемирным банком, в общей сложности, на $8,5 млрд.

Речь идет об инвестициях в нефтегазовую отрасль и цветную металлургию. Разведкой и добычей полезных ископаемых займутся такие гиганты как Chevron и Exxon Mobil, а General Electric поучаствует в реконструкции местных электростанций. Как отметил президент Узбекистана, «Хотим мы этого или нет, это может кому-то не нравиться, но американские технологии способствуют порядку. Американцы инвестируют туда, где нет коррупции и хищений. Поэтому в Узбекистане не было американских инвестиций».

Узбекская власть всерьез занимается привлечением иностранного капитала. В первую очередь, в значительной степени упрощены условия для инвесторов. Заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмуродов объявлял о планах отменить часть налогов, взимаемых с предпринимателей, и упрощении регистрации компаний. Президент издал постановление «О дополнительных мерах по ускоренной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов». Теперь инвесторы ограждаются от коррупционного вмешательства как фискальных органов, так и спецслужб. И это дает результат.

За пять месяцев 2018 года в Узбекистане зарегистрировали 776 совместных и иностранных предприятий. В течение этого года в стране планируется реализовать 377 территориальных и 148 отраслевых проектов с привлечением иностранных инвестиций. Мирзиеев заявил, что достигнуты предварительные договоренности о привлечении в страну $17 млрд. иностранных инвестиций под 182 проекта.

О серьезности намерений Ташкента говорит и тот факт, что начались послабления в прежде жесткой внутренней политике. В начале прошлого года, в Узбекистане была принята Стратегия действий по дальнейшему развитию республики. В частности, в ней говорилось о реформировании судебно-правовой системы, совершенствования административного, уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства.

И это не риторика, а конкретные действия. Суд над журналистами и активистами Бобомуродом Абдуллаевым, Хаетханом Насреддиновым, Шавкатом Оллоеровым и Равшаном Салаевым был открытым, судья трактовал все сомнения в пользу подсудимых, соблюдал презумпцию невиновности, троих подсудимых признали невиновными и отпустили. Подобное невозможно было себе представить во времена Каримова.

На этом сенсации не закончились. Ташкентский военный суд санкционировал арест бывшего старшего следователя подполковника Службы национальной безопасности (переименованную в Службу государственной безопасности — Авт.). Нодирбека Туракулова. Он вел дело журналиста Бобомурода Абдуллаева, которого под пытками заставил оговорить себя и дать ложные показания против нынешних Генпрокурора и главы МВД.

В Генеральной прокуратуре, получившей в эпоху правления Ислама Каримова возможность вмешиваться в политику и заниматься коммерческой деятельностью, сейчас расследуют дело против своего же бывшего руководителя Рашида Кадырова. Ему вменяют сразу три статьи Уголовного кодекса: 165 (Вымогательство), 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями), 210 (Получение взятки). По информации агентства «Фергана», под стражу взяли двух его бывших заместителей — Улугбека Суннатова и Джамшида Файзиева.

Наряду с этим предполагается упрощение передвижения граждан в другие страны. Узбекистан остается одной из немногих стран, где требуется разрешение на выезд. Власти обещают отменить это с начала будущего года.

В силу объективных причин Ташкент оказался в центре интересов, в своего рода силовом треугольнике США-Китай-Россия.

Дело не только в логистике доставки спецгрузов в Афганистан. Для Вашингтона очень важно укрепиться в Центральной Азии в так называемом мягком подбрюшье как России, так и Китая. И инвестиционный бум из США в экономику Узбекистана вполне отвечает таким устремлениям.

На фоне двузначных цифр миллиардов долларов из США бледно выглядят $2,4 млрд. российских вложений, которые по данным Государственного комитета Узбекистана по инвестициям пришли в страну в прошлом году.

Да и куда Москве, если во время визита Мирзиеева в Китай были подписаны соглашения об инвестициях и поставок продукции на $22 млрд. Китайские компании являются крупными поставщиками технологий и оборудования в Узбекистан. Здесь создана для китайцев свободная экономическая зона «Джизак» для производств микроэлектроники, средств связи и ряда других.

За экономикой и финансами идет политика. Ташкент стал инициатором встреч президентов стран Центральной Азии, на которых отсутствовала Россия. И в этом он находит полную поддержку со стороны, в первую очередь, Астаны.

Находясь в сфере пересечения интересов трех больших стран в Ташкенте, а за ним и в других столицах взяли курс на отдаление от Москвы в связи с ее экспансионизмом. При этом все отлично понимают, что кремлевская агрессивность серьезно ограничивается Пекином и Вашингтоном. Попытки подрыва стабильности в Центральной Азии будут жестко пресекаться Пекином.

Как показали события предшествующие встрече Трампа и Ким Чен Ына, Поднебесная без всяких экивоков пресекла даже слабые попытки Москвы поучаствовать в корейском урегулировании.

Так было тогда, так будет и впредь. Процесс вытеснения России из Центральной Азии набирает обороты.

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