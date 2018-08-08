Узбекистан и Кыргызстан определили линию границы еще на двух участках

Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана определили прохождение линии границы еще на двух участках, сообщил во вторник узбекистанский МИД.

«Первого-седьмого августа в Фергане прошли переговоры рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы», – говорится в сообщении на сайте министерства.

В ходе встречи стороны рассмотрели итоги полевых обследований и продолжили описание оставшихся участков госграницы, пишет ozodlik.org.

По данным МИД, в ходе переговоров было описано два участка – Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана. По результатам переговоров был подписан протокол, в котором стороны также наметили даты проведения полевых обследований оставшихся участков узбекско-киргизской госграницы в пределах Ферганской и Наманганской областей Узбекистана, а также Баткенской и Джалал-Абадской областями Кыргызстана.

В 2017 году Кыргызстан и Узбекистан согласовали 1170 из 1378 километров границы или 85%. Сообщалось, что оставшиеся 208 километров будут согласованы до конца 2017 года, но работа по делимитации и демаркации пока остается незавершенной.

52 просмотров