Узбекистан и Кыргызстан договорились по двум участкам границы

В городе Ош (Кыргызстан) прошли очередные переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации госграницы. Об этом говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Консультации состоялись 9-15 июля в соответствии с планом-графиком, утвержденным правительствами двух стран.

В ходе переговоров были рассмотрены итоги совместных полевых обследований, проведенных 2-7 июля 2018 года на участках, расположенных в пределах Наманганской и Ферганской областей Узбекистана вблизи Баткенской и Джалалабадской областей Кыргызстана.

По результатам совместных полевых обследований определены линии прохождения границы по двум отрезкам, в том числе по участку Гава и частично по Гавасаю.

По итогам переговоров подписан соответствующий протокол.

В сентябре 2017 года президентами Узбекистана и Кыргызстана был подписан договор «О государственных границах», делимитирующий 85% линии границы. Неуточненными остаются 36 участков во всех трех приграничных областях Кыргызстана. За рамками договора остаются около 200 километров границы, на которых расположены 36 спорных участков.

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