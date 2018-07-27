Уволенный прокурор Исмаиллинского района арестован

«Арестован уволенный с работы прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов».

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Он сообщил, что суд принял в отношении У.Аббасова меру пресечения в виде ареста.

Отметим, что на основе поступившей гражданской жалобы о незаконных действиях старшего помощника прокурора Исмаиллинского района Фаика Гулиева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено разбирательство.

Во время служебной проверки было установлено, что прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов и старший помощник Ф.Гулиев допускали действия, выходящие за рамки должностных полномочий и нарушающие соответствующие законы страны.

Для обеспечения всестороннего и объективного проведения следствия, приказом генпрокурора Азербайджана от 25 июля 2018 года Ф.Гулиев был отстранен из органов прокуратуры, У.Аббасов был освобожден от занимаемой должности.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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