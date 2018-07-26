Уволен прокурор Исмаиллинского района, его помощник арестован

На основе жалоб о незаконных деяния старшего помощника прокурора Исмаиллинского района Фаика Гулиева в главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана ведется расследование.

Об этом Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

В генпрокуратуре в отношении Ф.Гулиева было возбуждено головное дело по статье 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере) по подозрению в получении взятки от главы правления ОАО «Исмаиллы Тикинти-27» Азада Алиева.

Также во время следствия было установлено, что 17-18 июля Ф.Гулиев взял взятку у Галиба Сулейманова.

При обыске в кабинете у Ф.Гулева в сейфе были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательств деньги, полученные как взятка.

Ф.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно ) и 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере), решением суда он был арестован.

Расследование установило, что прокурор Исмаиллинского район Ульи Аббасов и старший помощник Ф.Гулиев допускали действия, выходящие за рамки должностных полномочий и нарушающие соответствующие законы страны.

Приказом Генпрокурора от 25 июля 2018 года Ф.Гулиев был отстранен из органов прокуратуры, У.Аббасов уволен.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия

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