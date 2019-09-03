Уволен пресс-секретарь министерства оборонной промышленности

Пресс-секретарь министерства оборонной промышленности освобождена от занимаемой должности.

Министр оборонной промышленности Мадат Гулиев подписал соответствующий приказ, пишет Report.

Согласно приказу, Шафаг Керимли освобождена от должности главного консультанта общего отдела министерства оборонной промышленности. Наряду с этой должностью, она также выполняла функцию пресс-секретаря министерства.

Должность пресс-секретаря министерства поручена заведующему отделом информтехнологий Яшару Исакову.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 года генерал-полковник Мадат Гулиев был освобожден от должности начальника Службы государственной безопасности и назначен министром оборонной промышленности.

| 2019-09-03T16:42:12+00:00 3 сентября 2019, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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