Увлеченный футболом россиян не заметил ограбления квартиры

Во время чемпионата мира по футболу в России в Костроме обокрали квартиру одного из местных жителей. По словам потерпевшего, он не заметил случившегося, поскольку был увлечен футболом, сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники полиции выяснили, что пока глава семейства увлеченно следил за событиями футбольного матча, а супруга ушла по делам, неизвестный вошел через незапертую входную дверь похитил сумку с деньгами.

Ограбленный болельщик обратился в полицию, в результате расследования задержан 36-летний вор-рецидивист, страдающий наркотической зависимостью. Он признался, что в день ограбления обошёл несколько квартир в поисках денег.

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