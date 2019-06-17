«Увидят» ли инвалиды по зрению квартиры в новом общежитии?

Как сообщило 12 июня 2019 года Министерство труда и социальной защиты населения в Баку будет построено жилое здание для инвалидов по зрению. «Предполагается выделить 300 тысяч манатов на подготовку проекта здания и сметы. В здании будут все удобства для инвалидов по зрению», — говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре 2017 года в Баку на территории Наримановского района был сдан в эксплуатацию первый жилой дом для инвалидов по зрению.

Тогда все закончилось громким скандалом, настолько серьезным, что делом занялись правоохранительные органы. Продажей квартир в доме для незрячих занимался маклер Мазахир Насибов, благодаря стараниям которого в общежитии были прописаны около 160 человек.

У людей, которые соглашались на его условия (т.е. давали деньги- прим.авт.), изымались старые удостоверения, взамен выдавались новые с пропиской в данном общежитии.

В течение пяти дней им предоставлялось соответствующее распоряжение главы исполнительной власти Наримановского района Абидина Фарзалиева о включении в список очередников на получение квартиры.

В общей сложности с обманутых людей было собрано 8 милионов манатов.

После разоблачения, Мазахир Насибов сбежал в Германию.

Как сообщила # заместитель председателя Общественного объединения инвалидов по зрению Рейхан Джафарова, на днях состоялся суд, который вынес окончательный вердикт, по вопросу продажи квартир в доме, построенном для инвалидов по зрению. «На суде была доказана непричастность к этой истории руководства Общественного объединения инвалидов по зрению. Те, кто хотел незаконным путем приобрести квартиру в здании, построенном для инвалидов по зрению, являлись вполне здоровыми людьми. Только один из них был инвалидом. С помощью поддельных документов они проходили регистрацию в общежитии для инвалидов. В паспортном столе Наримановского района им выдавались новые удостоверения с пропиской. Потом их вносили в список очередников на получение жилье в исполнительной власти Нваримановского района», — сообщила Рейхан Джафарова.

По словам бывшего сотрудника паспортного стола Управления полиции паспортного стола Рашада (к сожалению, он не назвал свою фамилию), выдача удостоверений лицам, которые прописались в общежитии для инвалидов по зрению, проводилась на вполне законных основаниях. «На предоставленных ими бумагах была печать Общественного объединения инвалидов по зрению», — сказал нам бывший сотрудник паспортного стола.

Мы решили выяснить, каким образом лицам, которые не являлись инвалидами, удалось приобрести квартиры в доме для незрячих?

С этим вопросом мы обратились к первому заместителю главы Наримановского района Шахмару Ибадову. «Если в исполнительную власть для включения в список очередников на получение жилья обращается лицо, прописанное в общежитии для инвалидов по зрению, мы не можем ему отказать», — сказал он #.

Как утверждает сотрудник паспортного стола Наримановского района на документах, представленных «инвалидами», была печать Общественного объединения инвалидов по зрению.

Кто прав, кто виноват – разбираться не нам, журналистам. Но, следует отметить, что в случае нераскрытия всех нюансов вокруг первого общежития, возникает опасность ее повторения.