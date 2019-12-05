Увеличился спрос на доллар

Под занавес года в стране наблюдается традиционный спрос на американскую валюту, как правило, вызываемый повышением объемов импорта, погашением зарубежных финансовых обязательств крупных компаний и финансовых структур, а также отъездом граждан за рубеж на новогодние праздники.

На возросший интерес к доллару указывают данные Государственного нефтяного фонда, увеличившего продажи американской валюты. По данным руководителя центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова, за 11 истекших месяцев ГНФАР реализовал на торгах, организованных Центробанком, 5 млрд. 707 млн. долларов, сократив продажи на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, в текущем месяце спрос на «зеленые» ощутимо увеличился.

По словам экономиста, тенденция растущего интереса к иностранной валюте привела к тому, что в отдельных отечественных банках даже подскочил курс. Так, впервые за последние месяцы котировки маната к доллару достигли 1.7020 AZN.

В преддверии нового года увеличение спроса на доллар было ожидаемым, сообщил Байрамов. «Ведь, как правило, последний месяц финансового года – это время погашения финансовых долговых обязательств государственных и частных предприятий, а также банков, — сказал он. – Несомненно, рост импорта и зарубежные поездки желающих отпраздновать Новый Год за границей — все это повышает спрос на долларовую массу».

Между тем сложившаяся на мировом рынке рыночная цена нефти в пределах 60 долларов за баррель, по-прежнему остается приемлемой для нефтяных стран. Эксперт отметил, что в то же время волатильность на нефтяном рынке влияет на валютные доходы стран, зависящих от нефтяного экспорта: «В декабре спрос на доллар продолжит расти, а со следующего месяца этот процесс стабилизируется. Измерения в котировках маната к доллару будут по-прежнему зависеть от позиции Центрального Банка. Что же касается долгосрочных перспектив валютного курса, необходимо увеличить объемы валюты на рынке по линии ненефтяного сектора, говорит экономист.

Между тем Государственный нефтяной фонд продал в январе-сентябре сего года на валютных аукционах инвалюты на $4 млрд. 512,85 млн, что на 2,7% меньше показателя 9 месяцев прошлого года. Согласно бюджетным материалам на 2020 год, уменьшение показателя Центробанк объясняет тем, что предложение на валютном рынке превышает спрос. В целом, в январе-сентябре наблюдался рост валютных резервов Азербайджана, которые на 1 октября превысили $50 млрд., включая $42,5 млрд. – резервы ГНФАР, свыше $6 млрд. – резервы Центробанка, остальное – остатки на казначейском счете. Согласно материалам, Госнефтефонд Азербайджана в третьем квартале 2019 года продолжил активно покупать золото и приобрел 49,71 тонн. В результате на начало октября удельный вес золота в активах ГНФАР достиг 11,4%.