Увеличился отток валюты из Азербайджана в Иран

Согласно официальным данным, в январе-марте текущего года в товарообороте с Ираном наметилось отрицательное сальдо в размере 208,624 млн. долларов. Общая сумма торговых операций между двумя странами заявлена на уровне 230,637 млн. долларов, что в 3,4 раза больше отчетного времени прошлого года. Примечательно, результатом добрососедства и тесного экономического сотрудничества стало резкое преобладание импорта из этой южной страны над экспортом.

Азербайджан приобрел в Иране товаров на а 219 631 млн.долларов, тогда как экспорт в эту южную страну составил по итогам трех месяцев всего 11,007 миллиона долларов. При этом понятно, что рост импорта над экспортом означает отток валюты в иранском направлении. В чем же причина невыгодной для нас раскладки?

По мнению эксперта-экономиста Натига Джафарли, отрицательное сальдо в торговом балансе вызвано совместными с Ираном проектами по производству автомобилей марки Khazar, которые выпускает предприятие Нефтчалинского промышленного квартала. Кроме того, в Пираллахинском промышленном парке заложен фундамент совместного с Ираном фармацевтического предприятия.

Для образного понимания причин сложившегося с начала года отрицательного сальдо, достаточно приглядеться к механизмам сотрудничества в рамках нашумевшего совместного производства автомобилей. «Когда правительство анонсировало сборку автомобилей и с энтузиазмом принялось за строительство местных предприятий, мы неоднократно предупреждали, что это приведет к оттоку валюты из страны», — сообщил # эксперт-экономист Натиг Джафарли.

И этому есть объяснение. Местное производство автомобилей выглядит следующим образом: для этой цели предварительно выделяются бюджетные средства под строительство так называемых предприятий автомобилестроения. Затем из бюджета выделяются деньги для распределения собранных автомобилей по государственным организациям, а после купленные на бюджетные же деньги доллары передают Ирану.

Таков сценарий сотрудничества по производству автомобилей «Хазар» в Нефтчалинском промышленном квартале. На упомянутом заводе годовой производственной мощностью 10 тысяч автомобилей на первом этапе до конца этого года планируется выпуск 6 тысяч автомобилей. Предусмотрен экспорт 2 тысяч автомобилей предприятия в год.

По данным экономиста, местное производство ограничивается сборкой автомобилей с использованием деталей и технологий, поставляемых из Ирана. Единственным инвестором и учредителем предприятия является Азербайджан, а соседняя страна оказывает нам техническое содействие. Проще говоря, сбывает сюда собственные технологии и запчасти для машин. В Азербайджан поступают почти готовые автомобили из соседней страны, можно сказать, в полной комплектации. На местном предприятии к машинам остается прикрутить отдельные детали.

«Практически мы платим Ирану валютой за готовые автомобили, — считает Джафарли. — Кроме этого, там закуплены производственные мощности для самого предприятия. Инвестиции в создание предприятия на первом этапе составили 15 млн. долларов». Собеседник полагает, что по ходу работ были прочие расходы, а полная зависимость от поставок из Ирана не сулит ничего хорошего. Фактически Азербайджан становится местом сбыта продукции иранского автопрома.

«Собственный автопром — это прекрасно, но для этого хотя бы 25% запчастей для автомобилей должны производиться в стране. Два десятка лет назад Турция приступила к собственному производству автомобилей, на сегодняшний день в стране представлено 11 брендов. В начале этого пути страна производила лишь 5% комплектующих, сегодня этот показатель увеличен до 30%. Местное производство комплектующих способствует появлению новых рабочих мест, помогает становлению среднего бизнеса, занятого в этой сфере. Экономика встала на ноги, а экспорт автомобилей занимает первое место в структуре всего экспорта Турции», — продолжил экономист.

Он также отметил, что до 80% всех местных автомобилей закупаются государственными организациями. Получается, что на бюджетные деньги строится завод, закупаются автомобили и сбываются государству. Реальных покупателей этих машин в стране мало, в большинстве своем машины распределяются по государственным предприятиям. Единственным положительным моментом этого проекта собеседник назвал появление 200 новых рабочих мест. По свидетельству Джафарли, отрицательное сальдо в торговом балансе с Ираном вызвано, главным образом, этим проектом.

О том, что автомобильный завод «Азермаш» в 2019 году начнет производство запасных частей для автомобилей марки «Khazar» сообщалось в марте со ссылкой на главу предприятия Эмина Ахундова. С его слов, в минувшем году на заводе было произведено более 1 тыс. автомобилей марки Кhazar, из которых 95% — продано. Причем 40% автомобилей были приобретены государственными структурами, 60% — населением.

В любом случае, отрицательное сальдо в торговле с южным соседом говорит за себя — Азербайжан в разы увеличил закупки из Ирана, отток валюты в этом направлении серьезно растет.