Увеличился импорт мобильных устройств

После памятного увеличения тарифов на регистрацию IMEI-кода мобильных устройств, ввозимых из-за рубежа рядовыми гражданами, таможня регулярно информирует о растущем импорте. В текущем году показатели ввоза мобильных телефонов резко увеличились.

По данным Государственного таможенного комитета, в первой половине сего года ввоз телефонов и средств беспроводной связи увеличился на 60% — до 581 046 единиц. Подскочила и общая стоимость этой техники, составив 68 792,6 тысяч долларов, что в 2,1 раза больше по сравнению с отчетным временем минувшего года.

Статистика выявляет интересные детали. Так, средняя стоимость импорта одного мобильного устройства в этом году увеличилась на 26% до 120 долларов. При этом выяснилось, что львиная доля мобильных устройств поступает в страну из Китая. В январе – июне из Поднебесной в Азербайджан ввезли 315,6 тыс. мобильных телефонов, что на 17,4% больше, чем в минувшем году. На втором месте Вьетнам — 161,6 тыс. единиц. Импорт из этой страны увеличился на 76%, а вот из Индии достиг рекордных показателей, увеличившись в 50 раз – до 102,3 тыс. единиц.

Выбор именно этих стран нашими импортерами не случаен и вызван переносом выпуска устройств в Китай, Индию и Вьетнам, что позволяет ведущим смартфонным брендам экономить на производственных затратах. Наряду с Кореей производство «мобильников» существенно сократили Германия, Финляндия и Венгрия. И если еще десять лет назад эти страны выпускали 27, 94 и 43 миллиона аппаратов, теперь показатели не достигают и 100 тысяч штук. Япония уменьшила выпуск сотовых телефонов с 33 до 9 млн. штук, Тайвань — с 30 до 3 млн. единиц, а Мексика — с 42 до 4 миллионов.

В то же время Китай, Индия и Вьетнам значительно увеличили производство телефонов. КНР, десять лет назад выпускавшая 622 млн. устройств, в прошлом году произвела 1,37 миллиарда аппаратов, что составит 70% от глобального результата. Так, большая часть устройств Apple изготавливается на сборочных линиях в КНР. Плюс, некоторые менее дорогие модели iPhone производятся в Индии. Половина мобильных телефонов Samsung Electronics выпускается во Вьетнаме. Наконец, южнокорейский гигант недавно завершил в Индии строительство крупнейшего в мире предприятия по производству смартфонов. Предполагается, что фабрика в городе Нойда будет обслуживать индийский рынок, который сегодня является вторым по величине в мире после КНР и демонстрирует высокие темпы роста.

По свидетельству местных экономистов, тенденция роста количества закупленных за рубежом мобильных телефонов также не случайна и связана она с ужесточением таможенного контроля над ввозом, а также многократным подорожанием тарифов на регистрацию IMEI-кодов мобильных устройств, ввозимых нашими гражданами для личного пользования. Постановление Кабинета министров о новых пошлинах, опубликованное под занавес прошлого года, предусматривает резкое повышение государственного сбора до 30-150 манатов. И если раньше стоимость регистрации IMEI-кода мобильного устройства для личного использования составляла 5 манатов (для коммерческой продажи — 1,6 маната), после этого решения правительства граждане переплачивают за эту услугу в разы больше оптовых импортеров.

Внедрение системы регистрации ІМЕІ кодов мобильных телефонов изначально объясняли необходимостью эффективной борьбы с кражей, нелегальным импортом, а также проблемой клонирования и подделки уникальной комбинации цифр. В результате же система, обещавшая, со слов наших чиновников, «защитить этот рынок», лишила население возможности ввозить «мобильники» из-за рубежа, поскольку это стало экономически невыгодно. Как и следовало ожидать, «эстафету» переняли коммерческие лица.