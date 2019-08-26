Увеличение пошлин США привело к падению основных фондовых индексов Китая

Основные индексы китайских фондовых бирж на открытии торгов в понедельник открылись незначительным падением на фоне обострения торгового конфликта с США и решением обеих сторон повысить взаимные пошлины, свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,07% — до 2866,43 пункта по состоянию на 9.41 (4.41 мск) и продолжил падение, в 10.11 (5.11 мск) индекс упал на 1,40% — до 2856,82 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на открытии в 9.30 по местному времени (4.30 мск) упал на 1,93% до 9181,71, по состоянию на 10.14 (5.14 мск) индекс несколько подрос — до 9225,78 пункта.

При том что на гонконгской бирже ситуация несколько хуже, индекс Hang Seng Index на открытии упал более чем на 3%, а по состоянию на 10.13 (5.13 мск) продолжил падение до 3,40%, до 25289,78 пункта.