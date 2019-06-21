Увеличен Бюджет Государственного фонда социальной защиты

Бюджет Государственного фонда социальной защиты Азербайджана увеличен на 200 млн манатов (5,1%) в 2019 году. Зависимость фонда от госбюджета за счет этого роста снизится с 38,3% до 32,8%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, повышение зарплат на 20-40% распоряжением главы государства будет считаться основным источником роста взносов на обязательное государственное социальное страхование на 18,7%.