Уважаемые депутаты, идите вы… на дискотеку

Что ни говорите, но нашим депутатам на долю выпало тяжкое бремя. Они все время думают, как бы нам простым смертным, своим избирателям, облегчить жизнь. В своем неугомонном порыве отечественные меджлисмены доходят до абсурда. Решив все наши насущные проблемы, кое-кто из депутатов посягнул на недосягаемую высоту.

Вот только депутаты посчитали, что всем в Азербайджане жить стало лучше, жить стало веселей, как вмешались покойники. Это не мистика, это смешная реальность, преподнесенная нам одним из наших депутатов. Речь идет о великом азербайджанском композиторе Узеире Гаджибекове и не менее великом поэте Ахмеде Джаваде.

Эти люди, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю Азербайджана, спустя долгие годы после их смерти оказались в опале. И все потому, что так посчитал депутат Милли Меджлиса Таир Керимли.

«Задолго до того, как Азербайджан обрел независимость, я заставлял детей учить гимн Азербайджана. Гимны других стран звучат 2-2,5 минуты, а гимн Азербайджана 4 минуты. Причем звучит он в миноре. Это же не элегия”.

Об этом на вчерашнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Таир Керимли в ходе обсуждений проекта Конституционного закона «Музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики».

Депутат заявил, что каждый обязан любить свой гимн: “Неоднократно подчеркивалось, что продолжительность гимна необходимо сократить. Его нужно превратить в величественный гимн. Узеир Гаджибеков создал гимн Советского Азербайджана. Он был более жизнеутверждающий, чем нынешний. Это необходимо учитывать. Прошу сократить продолжительность звучания гимна, чтоб он не звучал столь тягостно, избавьте нас от усталости, уберите печальные нотки».

Как же прав наш депутат! Вы только представьте, после всех праведных трудов, которые сводятся к времяпровождению в стенах Милли Меджлиса и в пустословии, еще заставлять депутата прикладывать руку к сердцу и петь гимн. Невыносимая мука.

Но, если депутат считает для себя непосильным трудом петь гимн продолжительностью в 4 минуты, то срочно нужно решать эту проблему.

У нас есть немало молодых композиторов, которые своим творчеством заменят произведение Узеира Гаджибекова. И стихи Ахмеда Джавада можно заменить рифмоплетством нынешних поэтов. И гимн будет коротким не только по содержанию, но и по смыслу, и от элегии можно избавиться. Даже в пляс можно пуститься.

Уважаемые депутаты, не тем делом вы заняты. Не знаем, как вы, но мы с гордостью будем стоять по стойке «смирно» под гимн Азербайджана хоть 4, хоть 10 минут. А для тех, кто считает, что гимн – это обуза, то им место на дискотеке…

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