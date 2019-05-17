Утверждены новые госпошлины для учебных заведений

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса утверждены поправки в закон «О государственной пошлине».

Как сообщает Report, согласно новой статье 32.1 закона, для прохождения аккредитации дошкольные учебные заведения будут платить 3 000 манатов, общеобразовательные учебные заведения — 5 000 манатов, внешкольные учебные заведения — 7 000 манатов, профессиональные учебные заведения — 10 000 манатов, средние специальные учебные заведения — 15 000 манатов, высшие учебные заведения — 20 000 манатов, дополнительные учебные заведения — 15 000 манатов, другие учреждения, осуществляющие образовательную деятельность — 15 000 манатов.

| 2019-05-17T15:49:15+00:00 17 мая 2019, 17:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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