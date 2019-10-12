Утечка нефти из иранского танкера остановлена

Утечка нефти из атакованного близ Саудовской Аравии иранского танкера была остановлена. Как передает Day.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил агентству Mehr источник.

Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана — Национальной танкерной компании Ирана. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.

«Нет, утечка содержимого остановлена. Если бы продолжалась утечка нефти, танкер не смог бы плыть», — сказал агентству осведомлённый источник, отвечая на вопрос, продолжается ли утечка.

При этом он добавил, что танкер «движется в сторону вод Персидского залива» и выразил надежду, что судно «в целости войдет в иранские воды».