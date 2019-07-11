Устранить барьеры: дети с нарушениями зрения нуждаются в социальной адаптации

Граждане с инвалидностью, особенно дети, нуждаются в особой заботе со стороны государства. Им необходимо и лечение, и социальная реабилитация, и интеграция в общество. Так, незрячим и слабовидящим часто непросто научиться ориентироваться в пространстве, получить образование, и в целом жить полноценной самостоятельной жизнью.

Сейчас при Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) министерства труда и социальной защиты населения функционирует Реабилитационный Центр для несовершеннолетних с нарушениями зрения. Вскоре в Азербайджане планируется открытие двух центров социальной реабилитации детей с нарушениями зрения.

В Министерстве труда на сегодняшний день могут проходить реабилитацию только подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом # рассказала вице-президент Общества слепых Рейхан Джафарова. По ее словам, в связи с этим Общество обратилось в Минтруда с просьбой о том, чтобы возрастной ценз был увеличен с 0 до 45 лет.

«В данном центре созданы все условия для реабилитации слепых и слабовидящих, но число людей, которые ее проходят, необходимо увеличить. Что касается двух других центров, то пока все на стадии тендера, и особых подробностей неизвестно. Но если они будут созданы, это будет большой поддержкой гражданам с плохим зрением. От них будет толк, если там будут работать специалисты, те, у кого есть большой опыт общения с такими людьми. Специалистов по работе с людьми с проблемами зрения в стране не так уж много, но можно отправлять будущих работников на курсы повышения квалификации»,– сказала она.

Особенно важна, по словам Р.Джафаровой, профилактика проблем со зрением и раннее вмешательство. Так, сейчас перед вступлением в брак будущие супруги проходят проверку на генетические заболевания, а есть заболевания глаз, которые носят генетический характер. Некоторые болезни зрения передаются по наследству, и если у обоих родителей плохое зрение или они не видят вовсе, то большая вероятность, что их ребенок также будет слабовидящим, сказала эксперт. А ведь люди с инвалидностью по зрению чаще всего находят пару среди таких же, как они.

«Много заболеваний зрения, которые приобретаются позже, и тому масса причин — травмы, другие болезни, экология, ведь сейчас столько пыли вокруг, в том числе опасной для глаз. Раннее вмешательство необходимо не только, чтобы избежать болезни или предотвратить ее развитие. Это не всегда возможно. Оно нужно и для того, чтобы развить коммуникационные навыки у слепого или слабовидящего ребенка. Его с раннего детства надо учить передвигаться самостоятельно, пользоваться тростью. Но я не видела в Азербайджане маленьких детей с тростью. Те, кто в ней нуждаются, начинают пользоваться ею с 18-25 лет, когда за ними некому ухаживать и везде водить за руку. Но это поздно, и им бывает трудно привыкнуть к трости, у них уже к тому времени может быть искривлен позвоночник. А ведь научись они вовремя пользоваться ею, были бы более свободны в передвижении и уверены в себе»,–говорит Р.Джафарова.

По ее словам, проблема в том, что родители слепых и слабовидящих детей плохо информированы, нет центров, куда бы они могли обращаться за помощью. Для многих появление такого ребенка – психологическая травма, и они не знают, как себя с ним правильно вести. В итоге, родители стараются максимально его защитить, всячески опекают, помогают, но тем самым лишают его самостоятельности. Но рано или поздно ему придется заботиться о себе самому, подчеркнула эксперт.

Мозг человека интенсивно развивается до 12 лет, а потому, как говорит Р.Джафарова, важно с раннего детства создать слабовидящим детям возможность для полноценного развития.

«Сейчас в мире существует много приспособлений и технологий, способных облегчить им жизнь – различные лупы, увеличительные приборы, технологии опознавания цветов и т.д. Они помогают убрать барьеры и развивать ребенка в соответствие с его возрастом. Если не заниматься слепыми и слабовидящими детьми, они начнут отставать в развитии»

Эксперт отметила, что в спецшколе для таких детей есть книги по Брайлю, но нет специальных тетрадей с широкими клетками и полосками. Нет там таблицы Менделеева, глобусов для незрячих и многого другого, необходимого для их обучения.

По ее убеждению должно быть больше книг с крупным шрифтом на латинице. Не хватает для незрячих и слабовидящих как специальной, так и художественной литературы.

«Наше Общество старается что-то делать по мере своих возможностей, но их у нас мало. Наша типография,– отмечает Р.Джафарова,– стоит без работы, так как нет государственных заказов. А ведь наша страна присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям».

Эксперт подчеркнула, что для того, чтобы облегчить жизнь гражданам с инвалидностью по зрению, необходимы комплексные меры — это и увеличение количества операций на глазах за счет государства, и повышение их социального обеспечения, обязательное медстрахование.

«Сейчас многие лекарства, которые выписывает врач, бесплатно в аптеках при поликлиниках не получишь. Те, что дают бесплатно, недорогие и часто не помогают в лечении. За свой счет приобретать дорогие медикаменты мало кто может себе позволить. В результате, люди не лечатся, или бросают лечение на полпути, что способствует ухудшению зрения. Это приводит к увеличению числа граждан с инвалидностью по зрению, а ведь обеспечение людей с инвалидностью обходится государству дороже, чем предотвращение инвалидности».

В стране на сегодняшний день около 50 тысяч лиц с инвалидностью по зрению, сказала Р.Джафарова. Но немало слепых и слабовидящих, которые не становятся на учет. Одни — потому что не информированы, другие- из-за того, что им не с кем ходить по инстанциям и собирать документы, а самим делать это сложно.