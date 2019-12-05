Установлены нормы распределения жилплощади государственного жилфонда

Кабмин Азербайджана прокомментировал постановление № 459 «Об определении нормы распределения жилой площади государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды», сообщается на сайте Кабмина.

Норма распределения жилой площади государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды установлена в размере 16 квадратных метров на каждого члена семьи, в зависимости от уровня обеспечения жилыми участками государственного жилищного фонда, предоставленных на основании договоров социальной аренды, полученных по административно-территориальным единицам Азербайджана и других факторов.

«Это решение определяет нормы для обеспечения государством нуждающихся и малообеспеченных семей квартирами на основании договора социальной аренды. То есть, в будущем государство и муниципалитеты планируют обеспечить нуждающихся граждан квартирами из специального жилищного фонда, предусмотренного для проживания на условиях социальной аренды. Эти квартиры не передаются в собственность семей, при их предоставлении на каждого члена семьи предусматривается жилая площадь в размере 16 квадратных метров. Это соответствует европейским стандартам (в советское время эти нормы составляли сначала 5, затем 8 квадратных метров). Муниципалитеты могут выделять квартиры большей площади. В настоящее время в соответствующих госструктурах обсуждаются нормы для постановки на учет граждан, нуждающихся в таких квартирах, и в ближайшее время ожидается их утверждение. Лица, нуждающиеся в предоставлении им подобного жилья, будут поставлены на учет в местных органах исполнительной власти и обеспечены ими с соблюдением очередности. Вне очереди будут обеспечены лица, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, а также те, кто имеет хронические заболевания. Договор социальной аренды жилья заключается между местным органом исполнительной власти и гражданином бессрочно, но может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, в случаях смены места жительства и при иных обстоятельствах», — сказано в сообщении Кабмина.