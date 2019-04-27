Установление цен на жилплощадь нотариальной конторой противоречит праву частной собственности

Квартира — это, по сути, единственная реальная ценность, имеющаяся у подавляющего большинства граждан. И все, кто хочет приобрести или наоборот продать свою недвижимость обращается к нотариусу. Так как обращение к нотариусу предполагает не только гарантию защиты прав собственника, но и обеспечивает юридическую чистоту сделки.

Недавно в # обратилась проживающая в Баку Фарида Мамедова (имя и фамилия изменены по просьбе источника- прим.авт.). По ее словам, она обратилась в нотариальную контору, чтобы оформить куплю-продажу квартиры. «Мне заявили, что я не могу установить цену на свою квартиру. Сотрудники утверждали, что это они назовут цену, а я не могу продать собственную квартиру ниже этой цены»,- сказала Ф. Мамедова.

Мы связались с нотариальной конторой №4 на территории Сабунчинского района города Баку, чтобы выяснить действительно ли владельцы квартиры не могут самостоятельно устанавливать цену своей жилплощади?

«Это действительно так. Продающий жилплощадь, не имеет права самовольно определять ее стоимость. Определением стоимости продаваемого жилья занимается оценочный отдел Государственного комитета по имущественным вопросам», — заявили сотрудники нотариальной конторы.

Глава пресс- службы Госкомимущества Гулу Халилов подтвердил высказывания сотрудников нотариальной конторы.

«Реальная рыночная стоимость продаваемой жилплощади определяется оценочным отделом нашего комитета. Во время оценки учитывается местонахождение жилплощади и некоторые другие факторы», — сказал он.

Адвокат Асабали Мустафаев прокомментировал высказывания пресс- секретаря Госкомимущества следующим словами: «Раньше для того, чтобы не платить большие налоги, владельцы квартир при купле – продаже указывали гораздо меньшую сумму. Поэтому установление реальной стоимости жилья было поручено Государственному комитету по имущественным вопросам.

Это полностью противоречит международным стандартам. Потому, что право распоряжения собственностью является неотъемлемой частью прав человека», — сказал # Асабали Мустафаев.

«Установление цен на собственность граждан государственной структурой полностью противоречит праву частной собственности, которая гарантирована Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, к которой присоединился Азербайджан», — считает адвокат Ирада Джавадова.