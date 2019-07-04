Установлена сумма вознаграждения для спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на II Евроиграх

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за самые высокие результаты на II Европейских играх в городе Минск.

Согласно распоряжению, сумма вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за самые высокие результаты на проведенных в городе Минск II Европейских играх установлена в следующем порядке:

Каждому спортсмену, занявшему первое место, — 50 тысяч манатов, его личному тренеру — 25 тысяч манатов; каждому спортсмену, занявшему второе место, — 30 тысяч манатов, его личному тренеру — 15 тысяч манатов; каждому спортсмену, занявшему третье место, — 20 тысяч манатов, его личному тренеру – 10 тысяч манатов; старшим тренерам национальных команд — в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз).

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

| 2019-07-04T20:41:59+00:00 4 июля 2019, 21:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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