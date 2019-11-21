Установлена личность одного из участников жестокого убийства в Сирии

Российская «Новая газета» (НГ) установила личность одного из участников зверского убийства в Сирии, видеосъемка которого была опубликована на платформе YouTube. По данным издания, бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера пытали и крайне жестоким образом убили дезертира из армии сирийского президента Башара Асада. В среду, 20 ноября, «Новая газета» опубликовала копию паспорта с фотографией предполагаемого российского наемника в Сирии Станислава Д., который, по ее информации, фигурирует в видеоролике.

Единственного участника убийства, не скрывавшего своего лица, журналисты идентифицировали с помощью сервиса FindClone на основе фотографий в соцсетях. Изданию известна его фамилия, но ее решено не публиковать из «соображений безопасности семьи наемника».

При этом Д. является документально подтвержденным бойцом ЧВК Вагнера, указывает далее издание. У газеты имеются собственноручно заполненная анкета службы безопасности «группы Вагнера» от 2016 года, расписка о неразглашении информации и автобиография Д. Согласно этим данным, ранее он служил рядовым дорожно-патрульной службы (ДПС) в Ставропольском крае.

Позже «Новая газета сообщила», что, пока готовился материал, в Сети появилось фото с места расправы, на котором уже четверо наемников с открытыми лицами позируют на фоне тела. НГ надеется с помощью читателей установить их имена. (Русская Служба DW)