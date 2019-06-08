Успешно проведена оценка Палубной группы ВМС по стандартам НАТО

В Баку в рамках Программы концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведена самооценка 2-го уровня (SEL-2) по «Воспрещению действий в море» с Палубной группой Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, объявленной в Объединение совместных сил.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

Основная цель SEL-2 заключалась в проверке уровня взаимодействия и оснащения Палубной группы, объявленной в Объединение совместных сил, со стандартами Североатлантического альянса. Проведенное учение в то же время является подготовкой к оценке НАТО 2-го уровня (NEL-2), которая состоится в 2020 году (report.az)

| 2019-06-08T14:39:54+00:00 8 июня 2019, 14:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss