Успех азербайджанского дзюдо

Дзюдоисты сборной Азербайджана удачно выступили на Гран-при Антальи и на юношеском Кубке Европы в Чехии.

В Турции «милли» заняла второе место в общем зачете. Наш коллектив выиграл четыре медали в Турции: золото примерила Ирина Киндзерская (+78 кг), серебро выиграл Рустам Оруджев (73 кг), а бронзу завоевали Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг). А победу в общем зачете отпраздновала Грузия (1-2-2).

В Чехии же юношеская сборная Азербайджана заняла первое место. Юные дзюдоисты завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.