Успех азербайджанских гимнасток

Команда Азербайджана по групповым упражнениям собрала полный комплект наград на международном турнире «AGF Junior Trophy» в Баку. Завоевав серебро в многоборье, коллектив ударно выступил и в отдельных финалах, заняв первое место в упражнении с пятью обручами, а также примерив бронзу по итогам композиции с пятью лентами. Для группы соревнование стало важным этапом подготовки к чемпионату Европы в Баку, до которого остался всего месяц.

Группа в составе Медины Асадовой, Ляман Алимурадовой, Сельджан Гаджизаде, Миланы Акперовой и Фариды Сафиярзаде покорил сердца болельщиков, в чем нет никакого преувеличения. Команда демонстрировала яркие упражнения, смотрелась довольно уверенно, а на пьедестале почета грации вживую исполнили гимн, подхваченный всеми любителями спорта, собравшимися на Национальной арене гимнастики.

По ходу соревнования спортсменки подчеркивали, что главные соперницы для них – это они сами. Каждое упражнение являлось преодолением себя, они представили на суд зрителей не по возрасту зрелые композиции, которые были по достоинству оценены судьями.

Также успешно азербайджанские гимнастки выступили и в индивидуальном зачете. Нармин Самедова завоевала серебро с лентой и бронзу с мячом, тогда как Арзу Джалилова стала третьей со скакалкой.