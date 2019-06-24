Успех азербайджанских гимнасток в Польше

Команда Азербайджана по художественной гимнастике выиграла десять наград на международном турнире в Гдыне (Польша).

В соревнованиях среди сеньорок блеснула вторая команда по групповым упражнениям, оформившая бронзовый хет-трик. Коллектив в составе Нарин Гурбановой, Гюллю Агаларзаде, Нармин Джахангировой, Хумай Алиевой и Соны Рахмановой стал третьим в многоборье, а также в упражнениях с пятью мячами и композиции с тремя обручами и двумя парами булав.

В зачете среди юниорок Арзу Джалилова выиграла серебро с мячом и бронзу в зачете с булавами, тогда как Нармин Самедова заняла второе место в композиции с лентой. Также наши гимнастки выиграли золотые награды в командном зачете.

А юниорская группа в составе Фариды Сафиярзаде, Ляман Алимурадовой, Миланы Акперовой, Медины Асадовой и Сельджан Гаджизаде выиграла полный комплект наград. Грации поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета в упражнении с пятью лентами, заняли второе место в многоборье и удостоились бронзы в композиции пятью обручами.

| 2019-06-24T15:52:46+00:00 24 июня 2019, 17:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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