Условия приема в магистратуру могут быть упрощены

Для более активного приобщения перспективной молодежи к науке подготовлены предложения по упрощению приема в магистратуру и приему по нескольким специальностям в рамках одного тура.
Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на церемонии открытия XXIII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей.
По его словам, завершены обсуждения с вузами по вопросам упрощения процесса приема в магистратуру, приема по нескольким специальностям в рамках одного тура, а также приема по соответствующим специальностям без ограничения числа студентов.
Министр добавил, что подготовленные предложения находятся на стадии согласования с соответствующими госструктурами.