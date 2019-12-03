Условия приема в магистратуру могут быть упрощены

Для более активного приобщения перспективной молодежи к науке подготовлены предложения по упрощению приема в магистратуру и приему по нескольким специальностям в рамках одного тура.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на церемонии открытия XXIII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей.

По его словам, завершены обсуждения с вузами по вопросам упрощения процесса приема в магистратуру, приема по нескольким специальностям в рамках одного тура, а также приема по соответствующим специальностям без ограничения числа студентов.

Министр добавил, что подготовленные предложения находятся на стадии согласования с соответствующими госструктурами.

| 2019-12-03T15:23:07+00:00 3 декабря 2019, 15:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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