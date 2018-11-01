Условие выхода России из Совета Европы были озвучены Лавровом

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил РИА Новости, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генсеком организации Турбъерном Ягландом заверил о желании России остаться в СЕ.

Телефонный разговор состоялся накануне. В сообщении МИД указывается, что Лавров обсудил с Ягландом «кризисную ситуацию» в организации.

«Я подтверждаю, что Лавров вчера позвонил Ягланду для обмена мнением по текущей ситуации в Совете Европы», — сказал Хольтген.

«Лавров заверил Ягланда в том, что Россия хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены предпримут меры по ее исключению», — сказал он.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и аннексии Крыма Россией.

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| 2018-11-01T15:03:50+00:00 1 ноября 2018, 15:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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