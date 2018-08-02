Усилия по урегулированию ситуации в Йемене бесплодны, считают в ООН

«В последнее время, несмотря на все наши усилия, идет эскалация военных действий, мы встречаемся в тот момент, когда центром войны стала битва за Ходейду», — заявил Гриффитс.

По его словам, «военные рассказывают мне о Ходейде, что порт стал центром тяжести войны, а Красное море — театром военных действий».

«Мы попытались найти способ избежать военных действий за город и порт Ходейда. Мы все еще пытаемся», — добавил спецпосланник. Гриффитс проводил очередные переговоры с хуситами на прошлой неделе, во время которых он пытался убедить их оставить Ходейду, чтобы возобновить мирные переговоры, спецпосланник покинул после этого столицу страны Сану, не дав никаких комментариев журналистам. РИА Новости

Попытки ООН урегулировать ситуацию в Йемене пока не приносят ощутимого результата, военное противостояние усиливается, а порт Ходейда стал центром боестолкновений, заявил в четверг в ходе заседания Совбеза по данной теме специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс.