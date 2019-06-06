Усиленный режим работы для автовокзалов продлен до 10 июня

«Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана продлевает усиленный режим работы до 10 июня с целью комфортной перевозки граждан, которые проведут праздничные дни Рамазана и выходные в регионах страны. Многие граждане заблаговременно купили билеты в региональных автовокзалах».

Как сообщает Report, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, за исключением Бакинского международного автовокзала, этот режим охватывал период до 7 июня.

«В целом, сегодня ожидается большой поток пассажиров из регионов в столицу. К этому моменту из регионов в столицу перевезено 11790 пассажиров. К концу дня ожидается, что это число составит около 19000. Для обеспечения возвращения в столицу пассажиров, воспользовавшихся праздничными днями, чтобы поехать в регионы, будут выделены запасные автотранспортные средства», — сказала Н.Аллахъярова.

Она добавила, что сегодня с 56 автовокзалов и автостанций республики в целом было перевезено 15 490 пассажиров.