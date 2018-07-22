Усик стал четвертым абсолютным чемпионом с четырьмя поясами

Украинский боксер Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в истории Украины. Ранее братья Кличко владели всеми поясами в своем весе, но, чтобы пояса были в руках одного боксера – такое впервые.

Всего же, завоевав пояса по четырем основным версиям — WBA, WBO, WBC и IBF — Усик стал четвертым абсолютным чемпионом с четырьмя титулами. Ранее это удавалось лишь американцам Бернарду Хопкинсу и Джермейну Тейлору (оба — средний вес), а также Теренсу Кроуфорду (полусредний вес), передает korrespondent.net.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.

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| 2018-07-22T11:49:18+00:00 22 июля 2018, 12:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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