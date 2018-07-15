Ущерб от наводнений в Японии составил 389 мл долларов

Ущерб от наводнений вследствие проливных дождей в Японии составил 43,69 миллиарда иен – около 389 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Японское министерство сельского хозяйства обнародовало итоги предварительного подсчета ущерба. Пострадали от стихийного бедствия сельскохозяйственные угодья, рыбопромысловые предприятия и инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения и последовавшей жары погибли 216 человек. Согласно последним данным, еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Около пяти тысяч человек остаются в эвакуационных лагерях.

Напомним, что мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна «Прапирун». В отдельных районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней.

39 просмотров